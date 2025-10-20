L'ex arbitro, Marco Gabriele, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare delle situazioni accadute durante Milan-Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’ex arbitro sul rigore: “In Juventus-Inter non venne dato, perché ieri sì?”
news viola
L’ex arbitro sul rigore: “In Juventus-Inter non venne dato, perché ieri sì?”
Il commento dell'ex arbitro, Marco Gabriele, sulle situazioni accadute durante la partita di ieri tra Milan e Fiorentina
Quando ti chiamano al Var non devi decidere quello che ti dicono loro. Sono certo che Rocchi la situazione simile durante Juventus-Inter l'ha giudicata corretta ai suoi arbitri. E così doveva succedere ieri. Servirebbe capire quali sono gli estremi per dare un rigore di questo tipo. Il problema non sta nella caduta per la trattenuta sulla spalla, ma nella sceneggiata fatta dopo a terra. Li entri nello sleale. Spero che Stefano Pioli possa continuare ad allenare la Fiorentina. Mi è piaciuto quando ha detto: "Andiamo avanti, che prima o poi i nostri valori usciranno". Quando si parlava di un arbitro nello staff delle squadre, è proprio per queste situazioni. Il giallo di Fofana è proprio al limite. Lui allarga proprio il braccio per andare a colpire il calciatore viola sul volto. Poteva essere anche di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA