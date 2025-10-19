Polverosi: “Fagioli come Modric? E’ lontanissimo. Dimostri di avere personalità”

Modric doveva essere il passato, Fagioli il presente. Ma non è così. I tempi sembrano scambiati. Modric è ancora il presente, radioso e sublime, Fagioli rischia invece di diventare il passato e per evitare che davvero accada, deve correre contro i giorni, le ore e i minuti. San Siro è lo stadio ideale per riaffiorare e Milan-Fiorentina è l’occasione giusta. Sono simili per alcune caratteristiche, forse anche per la posizione in campo, ma diversi, profondamente diversi, per qualità assoluta: Modric appartiene alla categoria dei fenomeni, Fagioli aspira di entrarci ma oggi è lontanissimo. Tempo fa sembrava non proprio a un passo, però nemmeno così distante. Tantoché quando è arrivato a Firenze, peraltro accompagnato dalle incoraggianti parole del suo vecchio allenatore e oggi allenatore del Milan, molti si domandavano perché mai la Juve lo avesse ceduto. Era entrato nella Fiorentina in un momento difficile, dal suo debutto (sconfitta viola a San Siro contro l’Inter) per tre partite di fila la squadra di Palladino aveva sempre perso. Eppure Fagioli non era andato male, tutt’altro. In una squadra confusa era il giocatore con più lucidità. Poi il suo nome è riapparso sui giornali e sui siti per il caso delle scommesse e l’ex juventino si è eclissato. Quest’anno quasi solo delusioni. Con Pioli, su nove partite ufficiali ne ha giocate sette e non tutte da titolare, ma dopo la sconfitta col Napoli (13 settembre scorso, voto 4,5 del Corriere dello Sport-Stadio) è praticamente uscito di scena. Appena 28' contro il Como (altra sconfitta dei viola in casa, voto 5) e poi panchina, senza annusare l’erba dell’Arena Garibaldi e del Franchi, in mezzo solo i 90' col Sigma in Conference League (ancora 5 nelle nostre pagelle nonostante il 2-0 della Fiorentina).