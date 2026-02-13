A. Orlando: “Nessuno può decifrare la Fiorentina. Paratici può dare una scossa”

Il giornalista Rai, Antonello Orlando, è intervenuto a Italia7 durante 30° minuto per commentare il periodo difficile che sta attraversando la Fiorentina:
Prima era un calcio diverso, si accettava qualsiasi decisione arbitrale. Oggi quotidianamente ci sono dibattiti sul Var. Fiorentina? Neanche il miglior psicologo possa decifrare la Fiorentina, c'è qualcosa d'illogico nel suo comportamento. Non credevo che si potesse trovare in una situazione delicatissima della classifica, ma credo che alla fine ne uscirà sudandosela. La Fiorentina deve cambiare radicalmente il passo. Il calendario è impegnativo, non sottovalutiamo il Pisa. Dovrebbero essere tre punti guadagnati, ma la Fiorentina ci ha abituati a cose straordinarie. Non bisogna fare come contro il Cagliari e il Torino.
Paratici può dare una scossa. Ha accettato la sfida, è da stimare. E' facile arrivare quando le cose vanno bene. E' convinto che i giocatori possano far bene. E' un uomo di grandissima esperienza. Paratici entrerà negli spogliatoi e guarderà i giocatori negli occhi, infonderà loro grande sicurezza.
Se dovessi ragionare con la logica domani è una partita difficile. Fabregas è un tecnico molto bravo che riesce ad incartare gli avversari, gioca a viso aperto, ha giocatori fondamentali. La Fiorentina deve affrontarla con cautela, deve essere lucida in tutti i reparti. C'è bisogno del contributo di tutti. Poi magari ci scappa una sorpresa.
