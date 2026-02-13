De Paola: “Ecco cosa dà insicurezza alla Fiorentina. De Zerbi ha vinto zero”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del momento della Fiorentina. Le sue parole:
La Fiorentina in difesa fa qualche scemenza con Comuzzo e Pongracic. E' ciò che dalle delle insicurezza alla viola. Il Como è favorito. De Zerbi? Finora ha vinto zero, deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all'atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita.
