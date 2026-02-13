Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv De Paola: “Ecco cosa dà insicurezza alla Fiorentina. De Zerbi ha vinto zero”

news viola

De Paola: “Ecco cosa dà insicurezza alla Fiorentina. De Zerbi ha vinto zero”

De Paola: “Ecco cosa dà insicurezza alla Fiorentina. De Zerbi ha vinto zero” - immagine 1
Le parole di Paolo de Paola sul momento della Fiorentina
Redazione VN

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del momento della Fiorentina. Le sue parole:

La Fiorentina in difesa fa qualche scemenza con Comuzzo e Pongracic. E' ciò che dalle delle insicurezza alla viola. Il Como è favorito. De Zerbi? Finora ha vinto zero, deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all'atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita.

Leggi anche
Amoruso: “Difensori viola tutti allo stesso livello e questo non va bene”
Il commento: “Vi racconto la realtà Como. Fiorentina? Fondamentale tenere la A”

© RIPRODUZIONE RISERVATA