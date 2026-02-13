Amoruso: “Difensori viola tutti allo stesso livello e questo non va bene”

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista della gara contro il Como in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00. Le sue parole:
Ci vuole poco a migliorare questa situazione in difesa della Fiorentina. Purtroppo ci hanno abituato così quest'anno. Rugani, con la sua esperienza, può aiutare la squadra. Si è sempre allenato con difensori che facevano la difesa il loro punto di forza. Son convinto che potrebbe diventare veramente importante per i giovani che abbiamo dietro. Questa è una squadra che deve imparare a difendere da squadra. Quando sei un'atleta che vuole crescere, ti devi mettere degli obiettivi. Chiaro che non ci metti due giorni, ma prima o poi verranno fuori i risultati. Invece questa è una squadra che addirittura sta peggiorando. Ogni attacco delle avversarie, ogni calcio d'angolo, c'è il rischio di subire gol. Questa è una squadra costruita male dallo scorso anno. Sei arrivato dove sei arrivato grazie alle vittorie con le grandi, perché con le piccole hai fatto ridere.
Per quanto possa, a volte, non essere d'accordo con quello che fa Vanoli (tipo quella con il Torino di andare a cinque), è vero che i singoli incidono tanto. C'è questa paura di fare anche le cose semplici. Quando sei in quelle situazioni devi saper soffrire e avere quella forza, con lucidità e consapevolezza, per andare a fare il terzo gol. Vanoli non può essere talmente superficiale da non preparare la squadra in queste situazioni. Purtroppo non è vero che la colpa è dell'allenatore, ma dei singoli. E' un problema di agglomerare tanti giocatori tutti insieme. Hai bisogno di uno calciatore che sia superiore agli altri. Quando tu vedi i giocatori della Fiorentina, più o meno li metti tutti sullo stesso piano. E questo non va bene. Quando le squadre funzionano è perché hai una varietà di giocatori che per caratteristiche insieme si incastrano bene. La Fiorentina deve crearsi un'identità, come società intendo. La mentalità di Commisso era giusta: se te ne vuoi andare servono questi soldi ecc... Mi auguro che Paratici sappia dove è venuto. Devi circondarti di persone che sanno cosa significa giocare a Firenze, alla Fiorentina.
Il Como è una realtà che sa difendere da squadra. Si chiudono molto bene, picchiano quando devono picchiare, e poi hanno queste verticalizzazioni immediate sugli esterni che gli aprono il campo. Non mi sorprende che subiscono pochi gol, anche perché sono una delle squadre in Italia che fa il più alto possesso palla. C'è tanta consapevolezza. Io comunque ho la sensazione che andremo a fare una buona partita.
