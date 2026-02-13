Viola News
Brovarone: “Ecco cosa mi disse Pradè in estate su Pioli”

Le parole di Bernardo Brovarone sul momento che sta passando la Fiorentina in vista del match di sabato contro il Como
L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

Sicuramente il Como è una squadra che ha nella velocità di far viaggiare la palla, nell'interscambiabilità, le sue armi migliori. Sono una squadra compatta. Oggi Como è oltre che un'isola felice. Fabregas se l'è costruita a proprio piacimento. Penso che sia una delle peggiore avversarie che la Fiorentina potesse incontrare adesso.

Sul momento della Fiorentina e l'idea in estate

Pradè quando era qui mi spiegò la scelta di Pioli, che non si racchiudeva solo sull'aspetto tecnico, ma in generale. Avevano dato a lui tutto in mano e ci credevano veramente. Poi sono successe una serie di cose che hanno pesato, fortemente. Tu giocatore devi avere la resa massima quando sei servito e riverito da una società così. Dovrebbero tirare fuori il triplo, nemmeno il doppio. Questa società, questa città, meritano questo dai propri giocatori.

