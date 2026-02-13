Flachi: “Serve una partita come quella di Bologna. Bisogna essere più squadra”

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Ora vai ad affrontare una squadra veramente complicata. Dipenderà tutto dalla mentalità. Dovrai fare una partita simile a quella di Bologna. L'ottimismo è giusto che ci sia, poi però sarà il campo a dare tutte le altre sensazioni. Sono 5/6 partite che sulla carta si pensano semplici, ma così non è. Soprattutto adesso. Chi ha praticato calcio lo vedeva che anche lo scorso anno era una squadra che andava avanti grazie alla forza di alcuni giocatori e grazie alla fortuna. Sto vedendo un atteggiamento superficiale quest'anno.
Certo che può fare la differenza, ma il problema in questo momento è come ti esponi. Poi non è lui ad andare in campo. Questo gruppo deve essere più squadra, si tende ad andare troppo sul singolo. Sono loro che devono fare quadrato. Quando un direttore ti dice che siamo troppo leggeri, un allenatore dice che siamo fragili, io giocatore dovrei avere una reazione. Cerchiamo di stare uniti per uscire da questa situazione.
