Il commento: “Vi racconto la realtà Como. Fiorentina? Fondamentale tenere la A”

Il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento del Como. Le sue parole:
Le parole del giornalista, Marco Bellinazzo, sul momento del Como in vista della partita di sabato contro la Fiorentina
L'idea del Como è costruire un progetto più ampio, con l'idea di fare anche uno stadio per aumentare i ricavi. La proprietà è ricchissima, hanno un patrimonio complessivo di quasi 50 miliardi di dollari. Nel primo anno di Serie A hanno perso oltre 100 milioni, questo perché hanno dei ricavi sproporzionati rispetto alle spese effettuate, ma grazie a questa proprietà riesce a tenere botta. Una rosa pagata molto ma molto giovane? Chiaro che l'accesso ad una coppa europea ed ai ricavi che deriverebbero darebbe una linfa vitale a questa società, ripianando un po' di problemi. E' un progetto che sicuramente ha tanti aspetti positivi, che getta un po' di aria fresca nel calcio italiano, ma che sarebbe da vedere alla prova in un salto nel calcio europeo. Per esempio, accedendo in Europa, non potrebbe superare un deficit di capitale.
Sulla partita e il momento della Fiorentina—
Fondamentale tenere la Serie A per la Fiorentina, per non dover ancora di più drasticamente ridimensionare il monte ingaggi. Il tema continuità è sicuramente un tema che Paratici valuterà e su cui sta già lavorando. Ci troviamo però dentro ad un budget che non è quello della Juventus o del Tottenham.
