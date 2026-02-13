Aglietti consiglia: “La mia idea per affrontare al meglio il Como”

L'ex attaccante e allenatore di calcio, Alfredo Aglietti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione della Fiorentina in vista della gara contro il Como. Le sue parole:
Come si affronta tatticamente il Como? la Fiorentina deve andare a giocarsi la partita. Se vai solo per cercare di non prenderle finisci male. Mi auguro che giochi una partita di personalità. Loro sono una squadra che gioca bene, ma che ti lascia anche qualche spazio. Io non lo aspetterei. Bisognerà cercare di andare a pressare molto alti e sfruttare qualche errore, usufruendo al meglio delle occasioni che ti capitano. Loro ti attirano con quella melina, quindi servirà grande attenzione. La Fiorentina è attesa a qualche risposta sul campo. Il momento non è positivo. Partiamo dalla partita con il Como, con una prestazione importante, e poi con il Pisa diventa una partita spartiacque. Il campionato in questo momento è troppo più importante della Conference, serve priorità assoluta. Anche se la Fiorentina adesso ha una rosa che può far girare molto bene.
