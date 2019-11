Qui centro sportivo: Vlahovic verso il posto da titolare. Caceres, primo allenamento in gruppo

Radio Bruno fa il punto sull’allenamento della Fiorentina. La squadra si è allenata ad orario partita per abituare il fisico a scendere in campo alle 12.30. Novità emergono su Caceres: per la prima volta si è allenato in gruppo. Non è da escludere a questo punto che possa essere convocato per la sfida contro il Cagliari. Recuperato in pieno Lirola, così come Pezzella che ha scontato la giornata di squalifica. Sull’attacco invece emerge che Vlahovic è in vantaggio su Boateng nel ballottaggio per giocare titolare la prossima partita. Da segnalare anche la presenza di Michelangelo Minieri, ex giocatore viola e agente di Gaetano Castrovilli.