Quanto vale la Supercoppa Italiana: la Fiorentina può incassare metà budget

L'incasso promesso alla vincitrice della Final Four di Supercoppa Italiana è tale da rappresentare più della metà di quello che secondo il Corriere dello Sport è il budget della Fiorentina per il mercato invernale

Per l’edizione 2024 della Supercoppa Italiana , l’accordo stipulato con la Federazione saudita porterà nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro. Di questi 23 milioni, riporta Calcio & Finanza, 16,2 verranno ripartiti tra i club. 1,6 milioni andranno alle due semifinaliste sconfitte, mentre per la finalista perdente l'incasso garantito è di 5 milioni di euro . Ma se la Fiorentina dovesse vincere finalmente un trofeo nella finalissima di lunedì?

Il premio finale

In caso di successo, l’incasso ammonterà a 8 milioni di euro. Si tratta di un aumento decisamente rilevante, considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 e vinta dall’Inter il montepremi era di circa 7,5 milioni complessivi. 8 milioni che, se il Corriere dello Sport ha ragione, sono più della metà del budget viola per il mercato di gennaio.