Ecco a quanto ammonta il tesoretto viola. E il mercato aspetta la Supercoppa

Il mercato della Fiorentina non decolla, per ora Italiano ha a disposizione solo Davide Faraoni come nuovo innesto. Vargas piace, ma non risponde direttamente all'identikit di giocatore pronto per la Serie A che chiede il tecnico viola. Così come lo svizzero non è quell'esterno con il vizio del gol. Una serie di caratteristiche non facili da rintracciare, visto anche il budget di mercato. Secondo Il Corriere Dello Sport il tesoretto di mercato messo a disposizione è di 10-15 milioni, escluse altre cessioni. Inoltre la dirigenza ha individuato come giorni buoni per un acquisto l'immediato post Supercoppa Italiana