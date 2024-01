Cosa succede se Napoli-Fiorentina è pari al 90′? La regola è cambiata

A poche ore dal fischio d'inizio della prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra Napoli e Fiorentina occorre ricordare e avere ben chiaro che la regola sul proseguimento della gara dopo la fine dei tempi regolamentari è stata modificata per questo torneo: infatti, se non maturerà un vincitore entro i 90 minuti, stasera come in finale, si procederà direttamente con i calci di rigore, saltando i tempi supplementari.