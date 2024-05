Gambe piene infermeria vuota. I meriti dello staff viola

Il confronto va fatto con le altre squadre e in queste partite i viola ne hanno avuto (quasi) sempre di più rispetto all'avversaria di turno. E' successo nel doppio confronto col Viktoria Plzen, con la Salernitana, nelle due sfide col Bruges e nel match con il Monza. Gare, guarda caso, che la Fiorentina ha risolto spesso in rimonta o nei finali.

Questo significa che in questi due anni è stato fatto un lavoro straordinario anche sul piano fisico, della gestione delle forze, della prevenzione e del recupero dagli infortuni. E se Italiano è colui al quale va riconosciuto per esempio il merito di aver voluto coinvolgere sempre e comunque l'intera rosa a disposizione (portando avanti rotazioni continue, fin dalle primissime partite) così come quello di aver studiato un metodo scientifico e più che efficace per preparare una partita ogni tre giorni, sarebbe un grave errore non considerare l'enorme contributo del suo staff e di tutti quelli che all'interno del Viola Park (struttura, anche questa, fondamentale per la qualità del lavoro) passano intere giornate dedicandosi solo e soltanto alla Fiorentina.