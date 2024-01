Probabile formazione: Beltran guida l’attacco. Chance per Faraoni?

Inizia la Supercoppa Italiana. Stasera alle 20 (ora in Italia) la Fiorentina affronterà il Napoli. Chi vince sfiderà una tra Inter e Lazio nella finale in programma lunedì 22 gennaio. Nessun dubbio per i quotidiani secondo cui la squadra viola dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1. La Gazzetta dello Sport schiera Terracciano in porta, Kayode a destra, Milenkovic e Martinez Quarta al centro della difesa, Parisi a sinistra, Duncan e Arthur in mediana, Ikoné sulla fascia destra, Bonaventura trequartista, Brekalo sulla corsia mancina e Beltran in attacco.