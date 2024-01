Coppa poco… Super, gli arabi: “Dove sono Juventus e Milan?”

Come riportato da Repubblica, ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, la popolazione saudita fra giornalisti e tifosi presenti, chiedeva ai colleghi italiani come mai a Riyad fossero state mandate due squadre come Fiorentina e Lazio "al posto di Juventus e Milan". È toccato poi all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa che la formula della Supercoppa è questa assicurando poi che la sfida di questa sera "fra il Napoli e la Fiorentina sarà una bellissima partita".