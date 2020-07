Provaci Ribery: segnare al Franchi davanti a Cairo sarebbe ancora più bello

Sempre lì, lì…davanti. Impossibile fare a meno del suo carisma e della sua classe. Per battere il Torino del figlioccio Belotti, Iachini si affiderà a Franck Ribery. Colonna ed elemento imprescindibile della Fiorentina. Perché con lui e grazie a lui tutti rendono di più. Un po’ come avviene al Milan con Ibrahimovic. I giovani sono importanti, ma lo sono ancor di più le guide esperte e il francese assolve alla perfezione questo compito.

Fin qui ha segnato tre reti, tutti in trasferta: contro Atalanta, Milan e Lazio. Al Franchi, dove la Fiorentina non vince dal 12 gennaio (1-0 alla Spal), è andato vicino al gol in più di una circostanza, ma, si sa, vicino conta solo a bocce. Franck si merita la prima gioia casalinga, seppur senza tifosi. Sarebbe ancora più bello se arrivasse contro il Torino di quell’Urbano Cairo capace di definirlo “operazione di marketing” a inizio stagione. Le Roi, nonostante il lungo infortunio, ha dimostrato di essere ancora un giocatore vero, di spostare gli equilibri (cit.)

La partita tra Fiorentina e Torino ha poco da dire in termini di classifica. Viola e granata sono al sicuro dopo le vittorie contro Lecce e Genoa. Per questo motivo gli occhi saranno puntati su Franck.