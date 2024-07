Portieri più costosi in Italia: Di Gregorio sale, un ex viola al secondo posto

Uno dei primi colpi della nuova Juventus è Michele Di Gregorio, uno dei portieri più costosi in Italia. Un ex viola è tra le primissime posizioni

I portieri spesso hanno dei prezzi minori dei giocatori di ruolo, anche se pure questa tendenza sta andando a scemare nell'attuale mercato. L'ultimo colpo è quello di Di Greogorio che è passato dal Monza alla Juventus. La cifra è di 18.8 milioni, e come riporta Transfermarkt.it è il sesto portiere più pagato nella storia del nostro campionato. Nella classifica c'è spazio per l'ex viola Francesco Toldo che passò all'Inter nel 2001 per 26.5 milioni. Primo irraggiungibile c'è il trasferimento di Buffon alla Juve peroltre 50 milioni