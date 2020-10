Pioggia di gol al Franchi: che spettacolo quel 6-4 al Padova!

Dici Padova e subito la memoria va a un sabato pomeriggio di 24 anni fa. Al 6 aprile 1996 per la precisione. Pioggia di gol al Franchi: ben dieci. Quel giorno la Fiorentina di Claudio Ranieri batté la squadra biancorossa per 6-4. Viola, reduci dalla vittoria di San Siro contro l’Inter per 2-1, in campo con: Toldo, Carnasciali, L. Amoruso, Padalino, A. Orlando, Piacentini, Robbiati, Schwarz, Rui Costa, Batistuta, Baiano. Così la formazione veneta allenata da Mauro Sandreani: Bonaiuti, Cuicchi, Rosa, Giampietro, Nava, Gabrieli, Longhi, Coppola, Fiore, N. Amoruso, Vlaovic.

Padroni di casa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Baiano. Al 40’ il raddoppio di Robbiati (per lui scarpe classiche nere, non gialle): pallonetto di sinistro e palla in rete. Gara in ghiaccio prima dell’intervallo. Al quarto della ripresa Batistuta firma il 3-0: il Re Leone non segnava da quattro giornate. Partita finita? Macché. Al 10’ il Padova accorcia le distanze col futuro juventino Nicola Amoruso. Pomodoro Banchelli ristabilisce le distanze al 14’. I biancorossi non si arrendono: doppietta di Vlaovic (non c’è l’H) tra il 16’ e il 17’: 4-3. Carambola d’emozioni a non finire. Al 19’ pokerissimo della Fiorentina: tiro a giro di Rui Costa e sfera all’incrocio dei pali grazie alla deviazione di Rosa. Al 35’ altro gol di Batistuta, su rigore. Al 40’ Amoruso sigla il 6-4.

“Alla Fiorentina il festival del gol” titolò il Corriere della Sera domenica 7 aprile 1996. Al termine del campionato i gigliati si classificarono quarti a quota 59 punti alle spalle di Milan, Juventus e Lazio. Batistuta segnò 19 reti. Meglio di lui fecero Protti (24, Bari), Signori (24, Lazio) e Chiesa (22, Sampdoria).