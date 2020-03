La Fiorentina della prossima stagione ha già contorni ben definiti, con un mercato di gennaio che è servito a gettare le fondamenta per la rosa del prossimo anno. L’unico reparto che non è stato interessato dagli scossoni invernali, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, è stato quello difensivo. Il pacchetto arretrato è argomento di riflessione per la società viola, in particolare per il ruolo di guida del reparto. Un ruolo che, per il momento, spetta al capitano viola: German Pezzella. Il centrale argentino però, non sta disputando una stagione ad alti livelli, con molti errori disseminati lungo il percorso. Un’involuzione evidente che il quotidiano fa risalire all’addio di Pioli e alla rottura con la precedente società. Da lì German non è più stato lo stesso, con più ombre che luci a costellare il suo rendimento in campo. Nel mezzo è bene ricordare il doppio infortunio allo zigomo e il grande attaccamento sempre dimostrato ai colori viola. Una fedeltà che potrebbe non bastare, con la Fiorentina che sembra disposta a lasciarlo partire. Si parla di un nuovo interessamento del Napoli e della volontà del club gigliato di fare un grosso investimento in estate per un centrale che sappia avviare la costruzione del gioco.