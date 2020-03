Pezzella tra presente e futuro: “Fiorentina in ricostruzione. River? Vorrei tornare”

Mentre alcuni rumors parlano di un suo prossimo addio alla Fiorentina, German Pezzella confessa: “Il River è casa mia e mi piacerebbe tornare un domani” le sue parole a Cadena 3 Argentina. Il capitano gigliato ha raccontato l’emergenza Coronavirus vista dall’Italia (“Firenze non è una zona a rischio, siamo tranquilli ma prendiamo alcune precauzioni”) e sulla Fiorentina ha aggiunto: “Il club ha vissuto grandi cambiamenti negli ultimi mesi. C’è stato un cambio di proprietà e siamo in una fase di ricostruzione” ha detto Pezzella. L’INDISCREZIONE: FIORENTINA PRONTA A CAMBIARE IN ESTATE