Obiettivi viola – Problema muscolare per Duncan, costretto a uscire contro il Genoa

Serata tutt’altro che positiva per Alfred Duncan: il centrocampista del Sassuolo, durante la gara con il Genoa, è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per un fastidio muscolare. De Zerbi è stato costretto a sostituire il giocatore, obiettivo della Fiorentina anche per il mercato invernale, al minuto 52. Condizioni tutte da monitorare per lui.