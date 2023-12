Nico no stop, vuole tornare per i viola. Le immagini dei suoi allenamenti

Con una Fiorentina che vola Nico non vuole essere da meno, e si allena per tornare il prima possibile. Ecco il video dei suoi allenamenti

La Fiorentina vola in classifica, e ancora non c'è Nico. L'argentino ancora deve recuperare dall'infortunio di Budapest. Per lui si parla di inizio febbaraio come data di un possibile rientro, ma intanto il numero 10 procede nei suoi allenamenti. Oggi la Fiorentina sui suoi social ha pubblicato le immagini di Nico mentre si allena, potrebbe essere un messaggio riguardo al suo percorso? I tifosi viola lo sperano