Milenkovic, il segreto di Pulcinella e le parole di addio. Ne è valsa la pena?

L'intervista di oggi ha il sapore del congedo. Dubbi sulle tempistiche, ma non solo: a cosa è servito arrivare ad un anno dalla scadenza?

Una lunga lettera di addio in cui si ripercorrono gioie e dolori di una carriera in buona parte ancora da scrivere, con tanto di ringraziamenti finali. Magari non lo è, ma l'intervista a Nikola Milenkovic pubblicata sui canali ufficiali ACF ha il forte sapore dell'addio. Che le strade del difensore e della Fiorentina siano destinate a separarsi è da un anno a questa parte il segreto di Pulcinella da riproporre ad ogni topica commessa dal diretto interessato. Non sono poche quelle commesse da ottobre a oggi, anche se molte hanno responsabilità riconducibili anche ai compagni di reparto. Viene comunque da chiedersi a cosa sia servito arrivare ad un anno dalla scadenza per ritrovarsi in mano una difesa colabrodo ed il cartellino del giocatore inevitabilmente svalutato rispetto a una-due stagioni fa. Misteri del calcio.