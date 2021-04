Milenkovic, lo United fa sul serio ma non è l’unico. La richiesta dei viola

Il centrale serbo è sul taccuno degli scout inglesi da ormai parecchio tempo, e in estate il club potrebbe finalmente farsi sotto con una proposta ufficiale

Il Manchester United inizia a fare sul serio nella corsa per Nikola Milenkovic. È questo il messaggio che trapela dall'Inghilterra per il tramite delle pagine sportive del Sun, noto quotidiano d'Oltremanica. Secondo quanto riportato, la Fiorentina chiederebbe circa 43 milioni di euro per il centrale serbo, nonostante il contratto sia in scadenza a giugno 2022; una cifra ritenuta eccessiva dai Red Devils. Sempre secondo il Sun ci sarebbe anche il Chelsea sulle tracce di Milenkovic, e allo stesso tempo il Milan di Pioli lo sta osservando con attenzione e potrebbe bussare alla porta della Fiorentina qualora non riuscisse ad acquistare Tomori dallo stesso Chelsea.