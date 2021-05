Bonaventura: “Milenkovic difensore top. Kouamè ha grandi potenzialità”

"Tifosi? E’ un peccato non averli allo Stadio, conosco l’atmosfera che c’è qua, l’ho provata da avversario, è bellissima"

"Il posto preferito di Firenze? Sono arrivato quando era tutto chiuso, stiamo iniziando adesso a vedere un po’ la luce. La zona che mi piace di più è piazzale Michelangelo per la vista bellissima che ti dà della città. Con chi avrei giocato nella storia viola? Uno di quelli che mi piacevano di più quando ero piccolo era Rui Costa, ma anche Baggio. Tifosi? E’ un peccato non averli allo Stadio, conosco l’atmosfera che c’è qua, l’ho provata da avversario, è bellissima. Giocatori per reparto più forte con cui ho giocato? Donnarumma in porta. In difesa Milenkovic, ha delle grandi potenzialità. E' molto giovane e ha una grandissima carriera davanti. A centrocampo, Pirlo aveva una classe e una visione di gioco impressionante. In un tridente offensivo metto Ribery,Ibra e Kouamè, anche lui ha delle grandissime potenzialità. A differenza di Dusan non lo sta dimostrando."