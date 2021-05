Lo strano caso del dottor Franck e mister Hyde

Contro le big Ribery si esalta, ma contro le piccole il rendimento è troppo spesso insufficiente. Una cosa di cui tenere conto pensando al futuro

Ci sono due versioni di Franck Ribery che si alternano continuamente con la maglia della Fiorentina. Uno ha ispirazione, gioca di prima, dispensa numeri di classe e passaggi illuminanti. L'altro gioca quasi da fermo, rallenta l'azione, sbatte sugli avversari. Un po' come il dottor Jeckyll e mister Hyde. Prendiamo le ultime partite: il francese è stato uno dei migliori contro la Juventus per poi ripresentarsi trasformato, in negativo, 7 giorni più tardi con il Bologna. Un caso? Probabilmente no.