Verso la Lazio: Ribery sta meglio, si rivede Kokorin

Ribery farà coppia con Vlahovic

La Fiorentina continua a preparare la gara di sabato sera al Franchi contro la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, Ribery sta meglio e affiancherà Vlahovic. Il francese ha già messo all'angolo la forte botta al ginocchio subita contro il Bologna. Contro i biancocelesti ha segnato uno dei cinque gol realizzati con la maglia viola in due stagioni. Era il 27 giugno 2020, rete capolavoro all'Olimpico. Tutto inutile, però, perché la Fiorentina per 2-1. In questa stagione Ribery ha siglato due gol, una in meno di quella passata e vorrebbe almeno pareggiare il conto con sé stesso.