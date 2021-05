Fiorentina, conti in rosso: allarme in difesa

La Fiorentina ha già incassato 57 gol

Il Corriere dello Sport si concentra sulla difesa della Fiorentina, entrata ancor di più nell'occhio del ciclone dopo i tre gol concessi al Bologna. Nel fase post lockdown della scorsa stagione, Pezzella & co. avevano subìto solo 12 gol in 12 partite, top per il periodo insieme all'Inter che, però, aveva disputato una partita in più. Quella viola era la quinta miglior retroguardia in assoluto alla chiusura dello scorso campionato.