Si avvicina la fine della stagione, tempo di scelte per Franck Ribery

Franck Ribery, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, è l'uomo d'esperienza ed il punto di riferimento della Fiorentina. Non soltanto un leader, qualcosa in più, un motivatore per i compagni in cerca di certezze. Il futuro però resta un'incognita, con l'età che certo non diminuisce. A 38 anni compiuti, ed un contratto di 4 milioni in scadenza a giugno, si delineano due opzioni per il francese.