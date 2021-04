Rivoluzione in difesa, via Pezzella, Milenkovic e… Caceres? Il futuro è pronto

Il trio che ha segnato l'inizio dell'era Commisso pronto a sfaldarsi e a fare spazio ai nuovi difensori

La Gazzetta dello Sport lo scrive con una punta di amarezza: German Pezzella sognava un finale diverso con la sua Fiorentina. Magari in Europa, con al braccio la storica fascia di Davide Astori, e magari con un contratto a vita. Ma adesso gli obiettivi sono diversi. C'è una salvezza da assicurare, e poi, a giugno, sarà addio. Milan e Roma su di lui l'estate scorsa, anche adesso i giallorossi paiono forti. Nonostante gli errori, continui e incomprensibili, né Iachini, né Prandelli, né lo Iachini-bis lo hanno mai accantonato, segno che l'attitudine da leader non è mai mancata. Con lui se ne andrà anche Milenkovic, e probabilmente non sarà rinnovato il contratto a Caceres, a meno che non accetti un accordo a gettone. Si ripartirà da Martinez Quarta, abituato al 4-3-3 e quindi alla probabilissima formazione adottata dal prossimo tecnico.