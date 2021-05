Mourinho guarda a Firenze? Nella rosa viola c’è un suo “pallino”

Non solo Vlahovic: la Roma potrebbe bussare presto alla porta della Fiorentina anche per un altro giocatore

L'annuncio della Roma su Josè Mourinho ha colto di sorpresa l'intero mondo del calcio. Ed è ancora presto che tipo di ripercussioni potranno esserci, in termini sportivi, sulla squadra giallorossa e la nostra Serie A. E' lecito pensare, ad esempio, che la Roma possa bussare anche alla porta della Fiorentina in sede di mercato e non solo per Vlahovic. Il tecnico portoghese stima infatti molto Nikola Milenkovic e negli anni scorsi aveva più volte valutato il suo acquisto sia al Manchester United che nell'ultima esperienza al Tottenham. E adesso che il difensore serbo è in uscita da Firenze, chissà che Mourinho non torni a fare il suo nome.