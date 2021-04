Da Roma: Vlahovic, il 16 aprile l’agente era a Trigoria. Giallo sul rinnovo

L'agente di Vlahovic ha incontrato ancora la Roma. E il rinnovo con la Fiorentina per ora non è arrivato

Giorno: venerdì. Data: sedici aprile. Luogo: Trigoria. Dove al cancello principale si sono presentati un procuratore e un suo socio (ex giocatore). Hanno un appuntamento con Tiago Pinto. Per parlare, of course, di calciatori. In particolare sudamericani. Più un serbo. Ovvero Dusan Vlahovic. Non è la prima volta che le parti si incontrano. I rapporti sono buoni, c'è reciproca simpatia, ci sono interesse e voglia di provare, insieme, a fare qualcosa di positivo per la Roma del futuro. Cioè il serbo, visto che il procuratore italiano può vantare rapporti di amicizia ma soprattutto di collaborazione con il procuratore del centravanti viola, Darko Ristic. Vlahovic è un giocatore che piace moltissimo a Tiago Pinto. Il dirigente portoghese lo considera un prospetto già affermato e destinato a diventare un crack a livello internazionale. E' il serbo, insomma, la punta al primo posto delle preferenze giallorosse per il futuro. Lo sa anche il procuratore, così come la Roma sa che Vlahovic è molto, ma molto lusingato dall'interesse del club giallorosso. Nonostante le offerte di Commisso, Vlahovic ha deciso di non prolungare il contratto con la Fiorentina che andrà in scadenza il trenta giugno del 2023 (per quel che risulta a Violanews.com la porta non è stata chiusa definitivamente ndr). Di fatto si è messo sul mercato al motto chi offre di più, pronto anche, almeno così dice Ristic, ad arrivare alla scadenza naturale del contratto. Del resto è un duemila, dopo avrebbe tutto il tempo per recuperare il cash che potrebbe perdere in questi due anni (a Firenze guadagna settecentomila euro netti a stagione). Lo riporta Ilromanista.eu.