Metti un brasiliano a Firenze…anzi due

Terminata la (lunga) sessione di mercato abbiamo fatto i primi bilanci e abbiamo raccontato le sensazioni sulla nuova Fiorentina che è nata in fretta e furia dalle ceneri della vecchia proprietà. Una squadra giovane, che ancora deve conoscersi al meglio e soprattutto è subito costretta a confrontarsi con un campionato che non fa sconti e al cospetto di formazioni blasonate. Montella sta ancora cercando di capire quale sia la formazione migliore, ma intanto qualche sensazione positiva sembra essere arrivata: Ribery-Boateng, Montiel, Pulgar, Castrovilli solo per citarne alcuni.

Ma ci sono anche quei vecchi e nuovi che non scaldano il cuore: alzi la mano chi ha esultato per l’arrivo di Dalbert a Firenze, sulle prime ritenuto una mera pedina di scambio nell’affare Biraghi e un giocatore dal basso profilo, non da Fiorentina. E invece, al di là dei pochi minuti di Marassi, il brasiliano ha saputo già farsi vedere da Montella giocando quasi tutta la partita amichevole con il Perugia: sgroppate, cross e pure un gran sinistro che per poco non termina in rete. Una (bella) sorpresa anche per i tifosi presenti al Franchi, che forse ora lo vorrebbero addirittura titolare contro la Juventus. E chissà se è servito davvero un test come quello per fargli scalare le gerarchie al cospetto di un Ranieri ancora acerbo e di un giovane Terzic. Lui se lo augura, nel giorno dei suoi 26 anni, aspettando in regalo una maglia contro i bianconeri.

Da un verdeoro ad un altro, quel Pedro che non ha fatto in tempo ad arrivare a Firenze che già è pronto per la nuova avventura. Lui che si presenta con valanghe di gol segnati in patria, con un’esultanza che è tutto un programma, con la voglia dei suoi 22 anni appena compiuti. E chissà che un cross dalla sinistra di un brasiliano possa propiziare presto il gol di un altro brasiliano: l’attesa è già cominciata.