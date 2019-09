E’ super pronto in vista della Juve e vuole regalare l’emozione dei suoi inchini ai tifosi, contribuendo a scrivere la storia del club. Su La Nazione si parla di Pedro, che ha saltato le ultime tre gare giocate dal Fluminense tra campionato e quarti di finale di Copa Sudamericana, ma di certo ha da tempo cancellato i dubbi di chi temeva che lo stop al ginocchio per l’intervento al crociato dello scorso settembre.

Ha segnato fin da subito, e ora che il fastidio alla coscia è completamente riassorbito non aspetta altro che mettersi in mostra e di far vedere la capacità di svettare in aria e di fare del gioco aereo, uno dei suoi cavalli di battaglia. Accelera dentro e fuori dal campo: in questi giorni il numero di visualizzazioni delle giocate dell’attaccante è cresciuto in maniera esponenziale, così come il numero di follower che adesso non aspettano altro se non di vederlo in campo. Pedro vuole prendere la Fiorentina per mano, gol uno dietro l’altro.