E anche Dalbert scalpita: a Montella chiede un regalo di compleanno

Arrivato in punta di piedi, senza troppe pretese, ora Dalbert è pronto. Il terzino, arrivato dall’Inter nello scambio con Biraghi, ha dato buone risposte nel test infrasettimanale con il Perugia, risultando fra i migliori dei viola. E oggi, nel giorno dei suoi 26 anni, il brasiliano chiede a Montella un regalo di compleanno: la titolarità contro la Juve. Il Corriere Dello Sport sottolinea come Dalbert fosse ancora a Milano la prima giornata e con il Genoa gli fu preferito il giovane Ranieri prima dei 16′ finali in campo. I segnali per il tecnico sono stati buoni e ora è lui a partire in vantaggio sui diretti concorrenti per sfidare i bianconeri. Una candelina in più da spegnere si baratta facilmente con un dono importante.

