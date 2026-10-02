Il 6 ottobre la sfida per salutare Leo Messi
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Anche Franco Mastantuono partecipa agli omaggi per lâ€™addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina, previsto nellâ€™amichevole contro il Benin al Monumental, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Il calciatore della Fiorentina compare nello spot Adidas in cui i giocatori dellâ€™Albiceleste firmano lâ€™ultima maglia del capitano.
«Mi ha permesso di realizzare un sognoÂ», racconta Mastantuono, cresciuto nel mito di Messi e arrivato a giocare al suo fianco. Il classe 2007 si Ã¨ tatuato sul braccio la data del 18 dicembre 2022, giorno della conquista del terzo Mondiale dellâ€™Argentina in Qatar.
Per il giovane viola, indicato da alcuni come possibile erede della maglia numero dieci, Argentina-Benin sarÃ dunque un appuntamento speciale: lâ€™occasione di accompagnare il proprio idolo nellâ€™ultima partita con la Nazionale.
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