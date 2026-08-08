Emergono nuovi dettagli sulla trattativa che ha portato Franco Mastantuono in prestito alla Fiorentina. Nelle ultime settimane - scrive Tuttomercatoweb.com - il morale dell'argentino sarebbe stato particolarmente basso, tanto da chiedere di non giocare sabato scorso il match di Klagenfurt proprio contro la Fiorentina. Il Real, preoccupato per il momento del classe 2007, è rimasto vicino al giocatore ed è convinto che il trasferimento alla Fiorentina rappresenti la soluzione migliore per lui.

Una situazione delicata cha ha trovato la comprensione di José Mourinho. La speranza per i blancos (e anche per i viola) è quello di tornare ad essere protagonista lontano dalle pressioni di Madrid e ritrovare le condizioni giuste per esprimere tutto il suo talento. Per l'ex River Plate il trasferimento a Firenze è considerato l'ideale per per permettergli di ritrovare serenità, continuità e fiducia.