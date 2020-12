Martorelli: “Cutrone? Le opportunità le ha avute. In tanti non hanno mantenuto le attese”

Giocondo Martorelli, procuratore, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Cutrone? Le opportunità le ha avute, il problema è che tanti giocatori della Fiorentina non hanno mantenuto le attese. Sicuramente da oggi Prandelli è più libero di impiegarlo e lo stesso giocatore può essere più libero mentalmente. Attacco viola? Ad oggi la Fiorentina non ha tre attaccanti che le possano garantire 15-20 reti a stagione, è la realtà che lo dice. Se la situazione dovesse restare questa, penso che la Fiorentina si guarderà intorno per intervenire sul mercato”.