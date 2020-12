Così Stefano Cecchi, opinionista di Radio Bruno:

Vlahovic ancora titolare? Personalmente come centravanti punterei su Cutrone, perchè la sua storia mi dà qualche certezza in più. Con Callejon e Ribery ai lati che possono servire palloni in area, mi sembra il giocatore più pronto. Ma applaudo alla scelta di Prandelli che ha battezzato Vlahovic titolare e gli dà fiducia per alcune partite di fila, è questa la strada.