Dal Brasile: riscatto Pedro, il Flamengo deve comunicarlo entro il 10 dicembre. Poi…

L’ultimo aggiornamento sul fronte Pedro arriva dal giornalista brasiliano Vene Casagrande. Secondo quanto riporta la firma di O Dia, il Flamengo – come previsto dal contratto stipulato lo scorso gennaio – avrebbe tempo fino al 10 dicembre per comunicare alla Fiorentina la volontà di riscattare l’attaccante carioca. Se questo accadrà, il club rossonero dovrà versare una cauzione entro la fine del mese, mentre la prima delle sei rate semestrali per arrivare ai 14 milioni totali che spetterebbero alla Fiorentina dovrebbe essere saldata a gennaio 2021. Riuscirà il Flamengo a trovare la liquidità necessaria per portare a termine l’operazione? Di sicuro i problemi economici derivati dal Covid non lo aiutano, così come la precoce eliminazione dalla Libertadores: LEGGI.