Marchini: “Fiorentina con una determinazione diversa. Sassuolo da non sottovalutare”

"Conosciamo il percorso del Sassuolo finora e l’obbiettivo a cui ambisce, la squadra è stata in balia della scelta della società di monetizzare il più possibile e questo secondo me è andato a intaccare la squadra e i suoi risultati. Detto questo non bisogna sottovalutare la partita contro il Sassuolo, vista comunque la presenza di molti giocatori forti e che ti possono cambiare la partita come Berardi e Laurientè."