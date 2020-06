LIVE – Commisso parla ai tifosi e annuncia: “Abbiamo firmato l’opzione d’acquisto per i terreni di Campo Bisenzio”

Rocco Commisso festeggia oggi il suo primo anniversario da presidente della Fiorentina e dalle 15 di questo pomeriggio parlerà ai tifosi viola tramite i canali social del club.

15:01 – Inizia il collegamento dall’Artemio Franchi con il presidente viola Rocco Commisso, che interviene telefonicamente dagli Stati Uniti: “Grazie assai a tutti per gli auguri di questo primo anniversario, dal presidente del Coni Malagò fino a tutti i tifosi. L’iniziativa Sto con Rocco mi è piaciuta molto, grazie davvero. Questa mattina quando mi sono svegliato ho ascoltato l’inno della Fiorentina, io voglio lasciare qualcosa di importante al mio Paese e alla città di Firenze. Abbiamo già fatto molto, nei primi otto mesi abbiamo speso oltre 300 milioni ed avuto tantissimi incontri. Grazie a tutti per l’accoglienza che mi avete dato, a me ed alla mia famiglia, un anno fa”. Poi il patron gigliato ricorda Alessandro Rialti, scomparso lo scorso aprile.

15:07 – Commisso continua con i ricordi relativi ad un anno fa, al suo arrivo a Firenze ed all’incontro con Dario Nardella: “La spilla che mi ha regalato, raffigurante il giglio di Firenze, la porto ancora oggi nella mia giacca”. Poi il discorso si sposta sull’iniziativa “Forza e Cuore”: “L’idea è nata quando è esplosa la pandemia, con una raccolta fondi iniziata qui in America. Avevamo tutti grande paura per i nostri dipendenti, i giocatori, il dottor Pengue che ha aiutato tutti e poi si è ammalato anche lui. Penso anche a quanto accaduto alla famiglia di Daniele Pradè”.

15:14 – “Il centro sportivo è un progetto importante, la pandemia ha rallentato i lavori, ma inizieranno comunque con un sol0 mese di ritardo, ovvero ad ottobre. Questa settimana abbiamo firmato il primo contratto con un costruttore per iniziare la ristrutturazione della villa, la struttura sarà bellissima e l’obiettivo è ancora terminare i lavori entro la fine del 2021. Ci saranno molti parcheggi, dove poi arriverà anche la tramvia”.

15:36 – Dopo aver raccontato la crescita di Mediacom e il processo di costruzione e rinnovamento degli stadi negli States, Commisso apre il capitolo del nuovo impianto della Fiorentina: “Non voglio sentire che Rocco lascia Firenze se non gli fanno fare lo stadio, lasciamo perdere… Sono deluso e dispiaciuto che la città non fosse pronta ad iniziare a parlare davvero del nuovo stadio quando sono arrivato. Dopo poche settimane insieme a Barone e Casamonti abbiamo iniziato ad incontrarci per il restyling del Franchi, ma dopo le prime riunioni con la Soprintendenza abbiamo capito che non potevamo farlo come davvero volevamo. Io voglio una cosa moderna, non voglio che i nostri tifosi si bagnino quando piove. Dopo si è parlato della Mercafir, abbiamo avuto oltre dieci incontri con il Comune e con i rappresentati della Mercafir stessa, ma non ci hanno mai dato certezze su costi e tempistiche. I nostri consulenti ed esperti ci hanno fatto capire, poi, che non era economicamente fattibile, considerando anche tutte le tasse e le spese extra”.

15:48 – “Abbiamo firmato un’opzione di acquisto per i terreni della famiglia Casini, che ringrazio, nel Comune di Campi Bisenzio. Sono 36 ettari e sono sufficienti per fare tutto quello che vogliamo fare e di cui abbiamo bisogno. Spero anche che vada in porto anche il rinnovamento dell’aeroporto. Solo le leggi di Dio non si cambiano, auguro al Comune di Firenze di fare tutto quello che vuole a Campo di Marte, ma io non voglio mettere soldi in situazioni dove a decidere sono le leggi della Soprintendenza. Ringrazio Matteo Renzi per le belle parole di questi giorni”.

