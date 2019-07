L’allenamento del pomeriggio, a parte Biraghi, Benassi e Saponara. Veretout…

Seconda seduta di allenamento per la Fiorentina di Vincenzo Montella. Dopo quella del mattino, dalle 17 la Fiorentina torna in campo:

Ore 18.20 – Allenamento concluso, i bambini del Fiorentina Camp entrano in campo per farsi fotografare insieme ai giocatori viola. Simeone il più cercato dai piccoli

Ore 18.10 – Recupero per i 22 dopo la partitella. Corsetta defaticante prima del rientro negli spogliatoi

Ore 18.05 – Partitella conclusa. I portieri intanto si concedono per un po’ di foto ai bambini del Viola Camp

Ore 17.40 – Le squadre si sono riunite e adesso la partita non è più a campo ristretto ma a tutto campo: 11 vs 11

Ore 17.25 – A vedere la seduta anche un centinaio di bambini del Viola Camp estivo organizzato dalla Fiorentina

Ore 17.15 – Ancora gruppo diviso, da una parte lavoro fisico, dall’altra partitella a campo ridotto. Anche Saponara si allena a parte con un preparatore

Ore 17.05 – Non solo Veretout, anche Benassi e Biraghi stanno svolgendo un allenamento personalizzato. Il resto del gruppo è diviso in due tronconi per effettuare un po’ di torello

Ore 17 – Veretout si allena a parte con un preparatore. Nel mentre, il resto del gruppo sta svolgendo in mezzo al campo un percorso con paletti e ostacoli.

Ore 16.55 – Dopo un breve conciliabolo a bordo campo con il mister, la Fiorentina è scesa in campo per l’allenamento.