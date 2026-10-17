Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di Viola News

Redazione VN
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PARTITE VECCHIE GLORIE FIORENTINA CENTENARIO
  1. Gazzetta rivela: "L'abitudine di Mastantuono che tanto piace alla Fiorentina"
  2. Tuttosport su Mandas: "Paratici non convinto di De Gea, l'aveva bloccato"
  3. Primavera, Albinoleffe-Fiorentina: Jallow+Corduneanu, ecco la prima vittoria
  4. Jovetic: "Litigai con Montella, mi tolse la fascia perché decisi di andare via"
  5. Fiorentina, essere schierati non basta: cosa c’è dietro l’allarme di Vanoli

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