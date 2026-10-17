Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di Viola News
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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- Tuttosport su Mandas: "Paratici non convinto di De Gea, l'aveva bloccato"
- Primavera, Albinoleffe-Fiorentina: Jallow+Corduneanu, ecco la prima vittoria
- Jovetic: "Litigai con Montella, mi tolse la fascia perché decisi di andare via"
- Fiorentina, essere schierati non basta: cosa c’è dietro l’allarme di Vanoli
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