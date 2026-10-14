Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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1 - Da scarto viola a tripletta all'Inter a San Siro: Tresoldi, che rimpianto

2 - Galbiati contro Vanoli: "Sta pagando l'intervista al Corriere dello Sport"

3 - CorSport: "La Fiorentina segue un altro Beltran amico di Mastantuono. Costa 20mln"

4 - VN - Atta out col Como. Pronto Brescianini e non Goncalves

5 - Alzi la mano chi non voleva Oulai titolare