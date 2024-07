La Fiorentina difende Kean: “I campioni, guerrieri in campo e leali con i bambini”

Nelle scorse ore sono state tantissime le polemiche contro i tiri al bersaglio di Moise Kean. In un video, poi uscito sui social e andato virale in tutta Europa, si vede il nuovo attaccante viola tirare in malo modo tre palloni contro un bersaglio delle freccette gigante. Molti tifosi e giornali online hanno attaccato la tecnica del giocatore viola, ma lui in un commento aveva risposto: "Era per fare vincere i bambini. Subito ad attaccare, non vedete l'ora". Oggi la Fiorentina con un video sui propri social si è voluta immediatamente schierare con la nuova punta, scrivendo anche una didascalia a favore di Kean: "I campioni sono così: guerrieri in campo, leali con i bambini".