Nel corso dell'intervista concessa oggi a Radio Tv Serie A, Luca Ranieri ha parlato anche di due suoi ex compagni come Mandragora e Kayode.

Sul primo, passato al Torino nelle ultime ore di mercato, ha detto: "Mi dispiace sempre quando una persona con cui crei un rapporto fuori dal campo o un tuo amico cambia squadra. Rolando per me è un fratello, però questo non vuol dire che non ci si può più sentire, non ci si potrà più vedere. Anzi, ci sentiamo più adesso di quando stavamo qua insieme. Il calcio è così e devi andare avanti".

E sull'exploit di Kayode in Nazionale: "Lo sto seguendo in Premier con il Brentford. Mi aspettavo che potesse fare questo exploit. Sta facendo due annate alla grande. Se lo merita perché è un ragazzo bravissimo e gli auguro veramente ogni bene" le parole di Ranieri.