Alberto Malusci conosce bene il valore di Fiorentina-Juventus. Le sue parole a DerbyDerbyDerby.it

"Come tutti sappiamo, per il tifoso della Fiorentina quella contro la Juventus è una partita che vale più delle altre. Mi aspetto una gara che la squadra viola dovrà interpretare in maniera perfetta, mettendo il cuore oltre l'ostacolo, perché non è una partita come tutte le altre. Io l'ho sempre vissuta in maniera molto passionale e determinata, quindi mi aspetto una Fiorentina che sappia fare la propria partita. Questa Juventus è battibile e spero che possa regalarci una serata indimenticabile, come è già successo tante altre volte quando abbiamo vinto contro i bianconeri. Mi riferisco, per esempio, al famoso 4-2 con la tripletta di Rossi."