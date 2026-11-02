Le parole di Joao Mario dopo la vittoria con il Sassuolo
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Il terzino della Fiorentina, Joao Mario, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
È stata una vittoria importante per noi. Prima di giocare bene questa partita era importante vincerla. Questi tre punti sono fondamentali per noi, per la squadra e per tutto l'ambiente in generale. Lavorare su una vittoria è sempre meglio. Vogliamo continuare così. Dobbiamo essere più concentrati quandi difendiamo e in attacco essere più bravi a concretizzare le occasioni che creiamo.
Sulle sue qualità
La mia qualità è soprattutto offensiva, però come terzino devo saper difendere e tutti i giorni lavoro per migliorarmi. Come ha detto il mister, si sta lavorando tanto e sono contento della fiducia che mi sta dando.
Sul momento
Questa vittoria era importante per noi e i tifosi, che ci sostengono sempre. Dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutte le partite. Ora arriva una partita molto difficile, quindi dobbiamo arrivare concentrati. I tifosi sono incredibili, ci stanno aiutando molto in questo momento non semplice.
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